Reims : un renfort venu d'Australie en vue

Le Stade de Reims aime surprendre en termes de recrutement. Et cela devrait encore être le cas cet été. Selon les informations du média australien 10 News First Adelaide, les Champenois vont accueillir dans les prochains jours un certain Mohammed Touré (18 ans).

Il s'agit d'un jeune attaquant australien, auteur de 7 réalisations en 41 apparitions en A League avec Adelaide United. Un contrat de 4 ans l'attend du côté du Stade Auguste-Delaune.

Mohammed Toure has flown out to join French top-flight side Stade de Reims on a four-year deal.



The former @AdelaideUnited young gun sitting down with @mkfburford one last time at Hindmarsh. | @10FootballAU pic.twitter.com/wGwXgIUdbm