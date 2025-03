Ligue des champions : le gros carton d’Arsenal a scotché l’Europe

La messe est dite. A moins d’un miracle, le PSV Eindhoven va faire ses adieux à la Ligue des champions la semaine prochaine. En effet, les Néerlandais ont été battus 7 à 1 chez eux hier soir par Arsenal. Bien que les Gunners soient privés de plusieurs éléments offensifs blessés, à l’image de Gabriel Jesus ou de Kai Havertz pour ne citer qu’eux, ils ont prouvé hier soir qu’ils avaient d’autres ressources. Ils ont donc collé 7 buts au PSV. Jurrien Timber, Ethan Nwaneri, Mikel Merino, Leandro Trossard, Riccardo Calafiori et Martin Odegaard, auteur d’un doublé, ont été les buteurs londoniens. Après la rencontre, Mikel Arteta ne cachait pas sa joie.

Une soirée record

«C’est la beauté du football. Il faut se concentrer sur ce que l’on fait, faire de son mieux. Et ce qui se passe, personne ne le sait. Personne n’a la carte magique, la bonne réponse, parce que c’est un jeu très aléatoire et que tout peut arriver.» Comme lui, Declan Rice était sur un nuage. «Nous étions fluides, enthousiastes, motivés, affamés, c’est la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Mais nous avons joué comme ça toute la saison.» Mais la prestation offerte hier soir par les Londoniens a bluffé tout le monde. En Angleterre, Sky Sports est revenu sur la soirée infernale du club de Premier League. Chiffres à l’appui.

«Arsenal est devenu la première équipe de l’histoire de l’UEFA Champions League à marquer 7 buts à l’extérieur lors d’un match à élimination directe. Arsenal a marqué 7 buts en un seul match toutes compétitions confondues pour la première fois depuis sa victoire 7-3 contre Newcastle en Premier League en décembre 2012. Arsenal a marqué 7 buts dans un match européen pour la première fois depuis octobre 2007 (7-0 contre le Slavia Prague en UEFA Champions League), pour la première fois à l’extérieur depuis novembre 1993 (7-0 contre le Standard de Liège) en route vers la victoire en Coupe des vainqueurs de coupe cette année-là. Le PSV a encaissé 7 buts dans un match pour la troisième fois seulement de son histoire, également contre GVAV en mai 1958 (1-7) et Feyenoord en juin 1960 (1-7).»

Le PSV humilié

Sky Sports poursuit : «Arsenal est devenu la première équipe de l’histoire de l’UEFA Champions League à avoir six buteurs différents (hors buts contre son camp) lors d’un match à élimination directe. Ethan Nwaneri d’Arsenal (17 ans, 348 jours) est devenu le troisième plus jeune joueur à marquer un but en phase à élimination directe en Ligue des champions de l’UEFA, après Bojan en avril 2008 (17 ans, 217 jours) et Jude Bellingham en avril 2021 (17 ans, 289 jours). Martin Ødegaard a marqué autant de buts sans penalty ce soir (2) qu’il en a marqué lors de ses 33 précédentes apparitions toutes compétitions confondues pour Arsenal.» Au-delà des statistiques, la presse anglaise a salué l’incroyable succès d’Arsenal.

Le Daily Mail a écrit : «les Gunners écrasent les Pays-Bas et mettent un pied en quarts de finale de la Ligue des champions grâce à une prestation impitoyable. Arsenal a été un vrai plaisir à regarder à Eindhoven contre une équipe qui a joué dans leur propre intérêt et qui a fini humiliée. Si vous affrontez Arsenal en première ligne, c’est ce qui peut vous arriver. Arsenal aime les espaces, que ceux-ci lui soient offerts par le bleu ciel de City ou par le rouge et blanc du PSV. Ici, il y en avait des hectares et Arsenal les a dévorés. Ils ont été cliniques, impitoyables et, peut-être plus important encore, ils ont semblé vraiment s’amuser une fois de plus.»

Arsenal a été bluffant

Le média anglais ajoute : «le jeune ailier Ethan Nwaneri a particulièrement brillé. Il a été fabuleux sur le flanc droit. Martin Odegaard a également bon, et a marqué deux buts en seconde période. Mais ce fut une soirée d’expression pour tous les joueurs de Mikel Arteta qui avaient désespérément besoin de quelque chose pour se relever de leurs récentes déceptions et savent désormais qu’ils auront au moins une place en huitièmes de finale de la Ligue des champions . À partir de ce moment de la compétition européenne, tout peut vraiment arriver. Le PSV a été vraiment embarrassant et il devrait le ressentir profondément. Ce fut une très mauvaise soirée pour Peter Bosz et ses joueurs, mais aussi pour le football néerlandais. Certains supporters du PSV avaient honte du score de 5-1. Lorsque le sixième but a été marqué, beaucoup d’entre eux sont rentrés chez eux. »

L’Evening Standard a aussi été scotché par le carton des Gunners. «Arsenal met fin à sa mini-crise avec une victoire décisive en Ligue des champions et maintient sa saison en vie. La crise offensive d’Arsenal est terminée, du moins pour un match, et tout ce qu’il a fallu, c’est un déplacement à Eindhoven. La ville néerlandaise a été remplie de festivaliers ces derniers jours, tous célébrant le Carnaval en se déguisant et en buvant jusqu’aux petites heures du matin. Personne, cependant, ne s’est plus amusé que Mikel Arteta et ses joueurs d’Arsenal - qui ont pleinement profité d’une performance défensive désastreuse du PSV. Les Gunners ont finalement gagné 7-1, devenant ainsi la première équipe de l’histoire de la Ligue des champions à marquer sept buts à l’extérieur lors d’un match à élimination directe.» A l’étranger, on a aussi salué le succès d’Arsenal, notamment en Espagne où Marca parle d’une «victoire historique». C’est là-bas que se trouve le prochain adversaire des Gunners en C1, puisqu’il s’agira du Real Madrid ou de l’Atlético de Madrid.