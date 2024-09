Brésil : la déclaration forte de Rodrygo sur Neymar

Pour Rodrygo, Neymar est indispensable dans la quête d’une Coupe du Monde. L’attaquant du Real Madrid, qui a récupéré le numéro 10 de la Seleçao, en raison de l’absence de son idole pour blessure, s’est exprimé sur son envie de voir Neymar revenir en sélection. « Il n’y a pas de mots. Tout le monde le voit, il est évident qu’il nous manque beaucoup. C’est notre star, notre meilleur joueur. Pour gagner une Coupe du monde, il faut que tout le monde aille bien pour l’aider. Il va bien, et c’est ce que nous souhaitons, il est en phase finale de rétablissement. Nous voulons qu’il revienne le plus vite possible », a déclaré le natif d’Osasco au micro d’ESPN Brasil.

Écarté des terrains depuis le 10 octobre dernier, à cause d’une rupture des ligaments croisés survenue face à l’Uruguay, l’absence de Neymar Jr. se fait ressentir au sein de la Seleçao. Le meilleur buteur de l’histoire des Auriverdes (128 sélections, 79 buts) a toujours comme rêve ultime de remporter une Coupe du Monde avec le Brésil. Peut-être que l’édition de 2026 du côté des États-Unis sera la bonne pour le joueur de 32 ans.