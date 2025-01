Arsenal : William Saliba absent deux semaines

Plus de peur que de mal pour William Saliba. Alors qu’Arsenal avait annoncé ce samedi sur X que le défenseur central ne souffrait que d’une blessure « mineure » à quelques heures du coup d’envoi du match face à Aston Villa, Mikel Arteta avait ensuite confié son inquiétude à l’issue du match nul des Gunners face aux Villans (2-2) : « nous sommes inquiets, très inquiets. Nous aurons plus d’informations. Un autre test sur lui et nous verrons bien ». Mais c’est un verdict rassurant qui est tombé pour le joueur de 23 ans.

L’Équipe affirme ce dimanche que William Saliba ne souffre que d’un problème musculaire aux ischio-jambiers, qui devrait l’éloigner des terrains pendant seulement deux semaines. Il devrait donc manquer les deux derniers matchs de la phase de play-off de la Ligue des Champions avec les Londoniens, contre le Dynamo Zagreb et Gérone. L’objectif pour le Français sera très certainement d’être de retour pour affronter Manchester City en Premier League, le 2 février.