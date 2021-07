L'OM a pris des renseignements pour Jaouen Hadjam

Considéré comme un grand espoir au poste de latéral gauche, Jaouen Hadjam (18 ans) a effectué ses premières apparitions professionnels avec son club formateur, le Paris FC, la saison dernière (6 apparitions en Ligue 2, une en coupe de France). L'hiver dernier, il était courtisé par l'OM, qui selon L'Equipe, se repenche sur sa situation.

La direction phocéenne est venu aux renseignements et envisagerait de proposer un prêt avec option d'achat de 1,5 M€. Pour le moment, les discussions ne sont pas allées plus loin mais Marseille est loin d'être seul. Le joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec le club parisien, est également dans le viseur de l'AS Monaco et du Bayer Leverkusen.