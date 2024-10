Luis Suárez ne regrette pas sa sortie polémique contre Marcelo Bielsa

Quelques jours après sa sortie polémique contre Marcelo Bielsa et les conditions de travail malsaines en sélection uruguayenne, Luis Suárez s’est de nouveau exprimé. Lors d’une conférence de presse organisée par l’Inter Miami, l’ancien joueur du Barça s’est félicité que les choses changent. «Les choses s’améliorent après ce qu’on a dit. Sans vouloir blesser personne, je comprends la colère sur certains commentaires qui ont été mal interprétés, mais avec la tranquillité d’esprit que certaines choses ont changé, qu’elles ont été vues, qu’elles ont été dites», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

«C’était ce que je voulais, ce sont des choses dont on avait déjà parlé à huis clos, avec la tranquillité d’esprit et l’envie que tout aille pour le mieux pour l’équipe nationale. Et maintenant, des choses très positives vont arriver», a conclu le joueur de 37 ans. Pour rappel, il avait notamment reproché à Bielsa de ne pas dire bonjour aux joueurs lors des rassemblements, une petite chose du quotidien pourtant évidente en vie de groupe. Ces derniers jours, la polémique avait enflé avec de nombreuses réactions suscitées chez les anciens internationaux uruguayens.