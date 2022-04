Celta Vigo - Real Madrid : les compositions sont tombées

Deux semaines après sa claque reçue dans le Clasico à domicile contre le Barça (0-4), le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo dans le cadre de la 30e journée de Liga à partir de 18h30 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Le leader du championnat veut reprendre sa marche en avant et accroître son avance sur le FC Séville. En face, son adversaire du jour pointe à la 11e place du classement et semble n'avoir plus rien à jouer dans cette fin de saison.

Privés de Carlo Ancelotti, positif au Covid, les Madrilènes retrouveront en revanche leur meilleur buteur Karim Benzema, titularisé à la pointe de l'attaque du 4-3-3. Toujours sans Jovic, Isco et Hazard, ils pourront compter sur Asensio et Vinicius sur les côtés. Mendy retrouve également le onze de départ, alors que trio de milieux sera Modric-Casemiro-Kroos. Quant au Celta Vigo, qui devra faire sans Mallo, il y aura plusieurs changements par rapport au match nul obtenu contre le Betis Séville (0-0). Aspas sera notamment associé à Galhardo en pointe.

Les compositions :

Celta Vigo : Dituro - Vazquez, Aidoo, Murillo, Galan - Beltran - Mendez, Suarez, Nolito - Aspas, Galhardo

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militão, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius