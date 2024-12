Paul Scholes cartonne Marcus Rashford

Ancien joueur de Manchester United, Paul Scholes ne se prive pas pour donner son avis sur les Red Devils. Mercredi après-midi, il s’est notamment lâché sur Marcus Rashford (27 ans), qui a ouvert la porte à un départ mardi soir. Ses propos sont relayés par le Daily Mail.

« On dirait que c’est la fin pour lui. Il n’a pas l’air content, le garçon. Même s’il marque un but, on se demande ce qui ne va pas chez lui. Est-ce qu’il reçoit le soutien nécessaire en coulisses ? On ne sait pas ce qui se passe. Mais c’est arrivé avec (Erik) Ten Hag, je crois qu’il était en retard à une réunion avant le match contre les Wolves, et encore une fois, il a été écarté de cette équipe. Je pense que ses choix sûr et en dehors du terrain ne sont pas tout à fait les bons. Je déteste voir partir des joueurs locaux, surtout quand ils sont si talentueux. Mais je pense que le problème avec Marcus, c’est qu’il était si bon il y a deux ans, quand il a fait cette saison où il a marqué 30 buts, il n’a jamais réussi à revenir à ce niveau, et c’est pourquoi il se fait virer. Il a produit ce qui était la norme, et puis, au cours des 18 derniers mois, deux ans, il n’a plus été à la hauteur.» Questionné sur la possibilité que l’attaquant réussisse ailleurs, notamment en Premier League, Scholes a été clair : «il y a toutes les chances que cela arrive. Mais il n’y arrive pas pour nous.» Le message est passé…