Un cador de Ligue 1 veut relancer Valère Germain

Passé par l’AS Monaco, l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille et plus récemment Montpellier, Valère Germain pourrait découvrir un cinquième club de Ligue 1. Après deux saisons passées chez les Héraultais, l’attaquant français de 33 ans - qui a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 68 matches toutes compétitions confondues avec le MHSC - attise, en effet, toujours les convoitises.

Selon les dernières informations de L’Equipe, le LOSC, cinquième du dernier exercice et qualifié pour la prochaine Ligue Europa Conférence, s’est, en effet, renseigné sur le natif de Marseille. Reste désormais à savoir si cette piste viendra à se confirmer alors que les Dogues peuvent toujours s’appuyer sur Jonathan David. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le club nordiste, l’international canadien - auteur de 24 buts la saison passée - est souvent annoncé sur le départ mais les candidats ne se bousculent pas vraiment, comme nous vous le révélions dernièrement.

Avec la possible arrivée de Valère Germain, Paulo Fonseca pourrait donc disposer d’une option supplémentaire. Un avant-centre expérimenté, capable d’apporter son sens du but et d’entrer dans la rotation, qui plus est à l’heure où le LOSC s’apprête à jouer sur plusieurs tableaux. Aux côtés de Mohamed Bayo ou encore du jeune Amine Messoussa, l’ancien buteur marseillais offrirait, par ailleurs, un profil différent, réputé pour mouiller le maillot et mettre ses partenaires dans des conditions idéales.

Malgré les départs de Jonathan Bamba, José Fonte, Benoît Costil, en fin de contrat, Timothy Weah, transféré à la Juventus Turin (12 M€) et André Gomes, retourné à Everton, Lille semble quoi qu’il en soit déterminé à se renforcer dans les prochains jours. Après l’officialisation de Tiago Santos, latéral droit arrivé en provenance d’Estoril, les Nordistes, également très intéressés par la piste du milieu Morgan Sanson, prêté à Strasbourg la saison passée, pourraient donc offrir un ultime challenge excitant à Valère Germain.