LOSC : ça ne se bouscule pas pour Jonathan David !

Après 24 buts en championnat avec le LOSC, ce qui le place au troisième rang des meilleurs buteurs de la saison 2022-23 et plus généralement 52 buts en 3 saisons de Ligue 1, on s’attendait à ce que Jonathan David fasse l’objet de convoitises immédiates sur le marché des transferts. Or, comme la saison passée, les candidats ne se bousculent pas vraiment selon nos informations. Pas de quoi s’inquiéter pour l’attaquant canadien qui était en sélection il y a quelques jours.

S’il souhaite quitter le LOSC avec le sentiment d’avoir fait le tour de la question dans le Nord et qu’il n’a pas vraiment apprécié d’avoir raté la qualification en Ligue des Champions, l’ancien de la Gantoise attend patiemment. C’est ce qu’il disait d’ailleurs il y a quelques jours. «Moi je suis encore la. Je suis en contrat jusqu’en 2025 après pendant l’été on verra ce qu’il se passe mais je suis encore Lillois». Avec deux ans de contrat, le n°9 du LOSC sait ce qu’il veut pour son avenir et tient une préférence pour la Premier League. De son côté, Lille ne bradera pas son joueur qu’il estime au moins à 50 M€. Le chassé croisé à venir dans les grands clubs européens pour le poste très recherché de n°9 pourrait lui offrir des perspectives plus concrètes durant l’été.

