Lens-Séville : le violent coup de gueule de Sergio Ramos

Hier, Facundo Medina a été élu homme du match opposant le Racing Club de Lens au Séville FC lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League. Mais on aurait très bien pu accorder cette distinction à Sergio Ramos pour l’ensemble de son œuvre. De retour en France quelques mois après son départ du Paris Saint-Germain, le défenseur central voulait mener les siens à la victoire dans le Nord. Mais le joueur de 37 ans n’a pas réussi sa mission puisque les Andalous se sont inclinés 2 à 1.

Titulaire lors de ce choc, SR4, qui a obtenu la note de 6 de la part de la Rédaction FM, a rendu une bonne copie dans l’ensemble. Solide en défense, il a parfaitement muselé Elye Wahi. Offensivement, l’ancien du Real Madrid a beaucoup tenté. Après un pénalty manqué à la 77e minute, il a pu le retirer. Et cette fois-ci, il a osé une panenka qui a permis à son équipe d’égaliser à la 79e. Après cela, il a chambré le public lensois. Mais il aurait sûrement dû s’abstenir puisque les hommes de Franck Haise se sont finalement imposés 2 à 1.

SR4 allume les arbitres

Après la rencontre, l’Espagnol, en bon leader, s’est présenté face aux journalistes pour évoquer cette élimination. «Put… Une soirée difficile. C’est toujours triste de dire au revoir à la Champions. On a eu une très belle occasion de gagner, mais ce sont des petits détails qui marquent les matchs. C’était un match très complet malgré la déception de la défaite due au résultat. Arriver avec 15 joueurs, huit jeunes joueurs, avec cet objectif, c’est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Nous avons la conscience tranquille.» Puis, Ramos a évoqué l’arbitrage et aux Lensois. Et il n’a pas mâché ses mots.

« Le pénalty est fou. J’ai toujours été un partisan de l’arbitrage vidéo, qui est là pour aider en cas de doute, pour donner une chance de voir et de prendre la décision. Ce penalty après une première mi-temps impressionnante où nous n’avons pas marqué. La deuxième mi-temps a été un peu plus ouverte avec un penalty. Seul l’arbitre a vu le pénalty. On ne s’accroche pas aux décisions de l’arbitre mais c’est scandaleux (…) Tu pars la tête baissée, triste de ne pas pouvoir faire une démonstration d’affection aux fans qui nous montrent tant et méritent tant (…) C’est le football. Parfois, tu perds et tu félicites l’adversaire quand il est meilleur, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.» SR4 avait visiblement le seum hier soir.