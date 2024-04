Kylian Mbappé et Rayan Cherki unis pour la bonne cause

Kylian Mbappé et Rayan Cherki sont deux artistes de la Ligue 1. Ce week-end, les deux joueurs français seront opposés lors de PSG-OL au Parc des Princes. Avant ça, les deux joueurs offensifs, qui entretiennent de bons rapports, se sont alliés pour une cause commune. Quinze jeunes filles (U15 féminines) et quinze jeunes garçons (U12-U13 masculins) ont été pris en charge aux Buers, dans la banlieue lyonnaise, par la fondation de Kylian Mbappé.

Les jeunes ont comme ambassadeur un joueur qu’ils connaissent bien en la personne de Rayan Cherki. Kylian Mbappé et le joueur de l’OL sont d 'ailleurs étroitement liés. Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est la conseillère de Rayan Cherki. À l’hiver 2023, le nom du footballeur formé chez les Gones avait été cité pour rejoindre le club de la capitale.