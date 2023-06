Tottenham : Heung-min Son a perdu un an en une journée !

La suite après cette publicité

Retour vers le futur. En l’espace d’une journée, Heung-min Son, attaquant de Tottenham, a perdu un an, et ce sans faire la moindre démarche administrative. La raison ? La promulgation d’une nouvelle loi en Corée du Sud. Initialement, les Sud-Coréens prenaient en compte la période de gestation pour calculer leur âge, et vieillissaient d’un an au 1er janvier de chaque année, y compris les personnes nées en décembre. Ainsi, ces derniers avaient quasiment un an lorsqu’ils naissaient.

Oui mais voilà, depuis ce mercredi, les Sud-Coréens ont décidé de se caler sur les lois internationales. Dès lors, certains joueurs de la planète football ont alors perdu un an. C’est notamment le cas d’Heung-min Son, né le 8 juillet 1992, ou encore le défenseur de Naples annoncé du côté du Bayern Munich, Kim Min-jae, né le 15 novembre 1996. A noter toutefois que cette nouvelle réglementation locale n’aura pas forcément d’impact sur les joueurs concernés. Pour illustrer cela, la Premier League, où évolue Heung-min Son, prenait déjà en compte la date de naissance pour calculer l’âge des joueurs.

