Barça : la réaction à chaud de Lionel Messi

Le FC Barcelone a donc achevé sa saison en Liga par une manita (5-0) face à Alavés. Auteur d'un doublé, Lionel Messi devrait être sacré Pichichi de la saison avec vingt-cinq buts en Liga. Plutôt offensif dans son discours après la défaite des Blaugranas face à Osasuna jeudi (2-1), le numéro dix argentin s'est montré satisfait de la réaction des siens. Mais attention, la Pulga réclame un investissement de tous les instants pour valider la qualification en quart de finale de Ligue des champions face au Napoli.

« Nous n'avons pas eu une belle saison au niveau du jeu et des résultats, mais aujourd'hui nous avons franchi une étape importante au niveau de l'attitude et de l'engagement, ce qui est la première chose qu'on doit avoir. Maintenant, ce break va nous nettoyer la tête, nous faire revenir avec plus d'enthousiasme que jamais. On a déjà fait notre autocritique, maintenant il est temps de travailler et de faire de notre mieux. Nous avons franchi une étape importante aujourd'hui en tout cas, » a ainsi commenté Messi.