Dimitar Berbatov : « Kylian Mbappé sera Ballon d'Or un jour, c'est sûr ! »

Retraité depuis 3 saisons maintenant, Dimitar Berbatov a marqué le football européen durant une quinzaine d’années, du Bayer Leverkusen à Tottenham en passant par Manchester United et l’AS Monaco. Chaque fan de foot a forcément un souvenir fort en lien avec l’attaquant international bulgare aujourd’hui âgé de 40 ans. Que ce soit avec le Bayer Leverkusen, où il a vu Zinedine Zidane marquer l’un des buts les plus légendaires de la Ligue des Champions, à Tottenham, où il a marqué les supporters des Spurs, à Manchester United où il a terminé meilleur buteur de Premier League et remporté deux championnats, et enfin à l’AS Monaco, où aucun supporter monégasque n’a oublié sa technique et son sens du but, Berbatov est resté dans l’inconscient collectif.

Qui de mieux donc que Dimitar Berbatov pour inaugurer un nouveau format sur Foot Mercato ? Passion Football, un rendez-vous intime avec une légende du foot, qui nous raconte avec passion les moments forts de sa carrière, quelques anecdotes savoureuses et sa vision du football. Manchester United est un club qui a profondément marqué Dimitar Berbatov. Le natif de Blagoevgrad clame son amour pour Old Trafford, nous parle des débuts de Paul Pogba chez les Red Devils, revient sur les conditions de son arrivée à Manchester United, de son adaptation.

Il avoue également son admiration pour Edinson Cavani et livre une analyse pointue sur la jeune génération de United, de Marcus Rashford, à Mason Greenwood en passant par Anthony Martial. Berbatov a d’ailleurs une fameuse anecdote avec l’attaquant international tricolore, qu’il a côtoyé à ses débuts sur le Rocher de Monaco. Enfin, il se livre sans détour sur Kylian Mbappé qu’il annonce comme un futur Ballon d’Or ! C’est parti pour 5 minutes de Passion Football en intimité avec Dimitar Berbatov.

