OM : Valère Germain a hâte de jouer la Ligue des Champions

L'OM a terminé deuxième de Ligue 1 après la fin prématurée du championnat en raison du coronavirus. Le club phocéen retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. La petite musique tant appréciée par les amoureux du football reviendra ainsi à l'Orange Vélodrome, et ce, pour la première fois depuis la saison 2013/2014. L'attaquant marseillais Valère Germain s'est exprimé à ce sujet au micro de RMC Sport.

« Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine », a-t-il rapporté. L'attaquant veut revivre les grandes soirées européennes à l'image de celles vécues lors de l'épopée de l'AS Monaco (saison 2016/2017). Il souhaite ainsi rester cet été au club phocéen. « Oui, oui, je serai là », a-t-il fait savoir en évoquant la saison prochaine.