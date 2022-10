Ajaccio : les regrets de Thomas Mangani après la défaite face au PSG

L'AC Ajaccio voit sa bonne série interrompue par un lourd revers à domicile face au Paris Saint-Germain (3-0). Après Fabian Ruiz côté PSG, le milieu de terrain corse Thomas Mangani a exprimé quelques regrets au micro de Prime Video, et ce malgré la combativité des siens.

«On connaît le niveau du PSG, on a lutté avec nos armes. On sait qu'il faut beaucoup d'abnégation face à ces équipes-là. Ils se sont servis de détails pour ouvrir la marque et après ils font preuve de qualité. C'est dommage mais maintenant, il faut continuer à travailler pour arriver à gagner contre des concurrents directs.»