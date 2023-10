Mercato : l’AS Monaco en négociation avancée pour Kassoum Ouattara

26 septembre 2023, l’AS Monaco vient de perdre l’un de ses meilleurs atouts. Son latéral international brésilien Caio Henrique (26 ans, 4 passes décisives en 6 matches de Ligue 1) s’est gravement blessé au genou. Le verdict est terrible, rupture des ligaments croisés du genou gauche, opération et un retour sur les terrains prévu en avril prochain. Certes, le club de la Principauté a eu la bonne idée de conserver Ismael Jakobs l’été dernier. Le natif de Cologne assure parfaitement l’intérim, mais va s’absenter en janvier prochain pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations en Côté d’Ivoire avec le Sénégal.

Dès lors, le recrutement d’un latéral gauche est rapidement devenu essentiel aux yeux du directeur sportif monégasque Tiago Scuro. Après avoir étudié plusieurs profils, l’ASM a fixé sa priorité. Selon nos informations, il s’agit de Kassoum Ouattara, international U20 tricolore qui évolue en Ligue 2 du côté d’Amiens. Formé à Ivry puis à Montrouge en région parisienne, le natif de Paris a débarqué à Amiens durant l’été 2020. Après 10 matches en L2 l’an passé, celui qui vient de fêter ses 19 ans le 14 octobre totalisait déjà ce cap… à l’issue de la 10e journée de L2 bénéficiant alors d’une confiance à toute épreuve de son coach Omar Daf.

Monaco, un club parfait pour performer

Mis à l’écart par le club picard dès lors que l’intérêt du club de la Principauté s’est manifesté, Ouattara, sous contrat avec Amiens jusqu’en juin 2025, n’a rien lâché et a continué à s’entrainer comme si de rien n’était. Selon nos informations, des négociations ont lieu actuellement entre l’AS Monaco et Amiens sur les conditions d’un transfert et les deux clubs ne sont pas loin d’un accord même si rien n’est encore fait.

À tout juste 19 ans, celui qui a disputé un match avec l’Équipe de France U20 face au Danemark en septembre dernier (2-2), bénéficierait à Monaco d’un environnement propice à son développement avec une quasi garantie de temps de jeu durant la CAN en janvier prochain. Ce joueur rigoureux à l’aise dans la contre-attaque dispose d’une grosse marge de progression et d’une bonne qualité de centre. Il est donc aux portes de la Principauté, où il s’engagerait en qualité de joker médical.