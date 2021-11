MHSC-OL : Houssem Aouar a apprécié l'état d'esprit

L'Olympique Lyonnais a enfin renoué avec le succès à l'extérieur en s'imposant face au MHSC à la Mosson (1-0). Une réalisation de Lucas Paqueta qui permet à l'OL de revenir à quatre points du podium. Interrogé à l'issue de la rencontre sur la victoire des siens, Houssem Aouar a regretté l'incapacité de son équipe à réaliser le break, mais a loué l'état d'esprit collectif pour ramener cette victoire à Lyon.

« Il y a eu pas mal de rencontres où on a perdu des points en fin de match. Cette fois on a réussi à garder ce score, même si je pense qu'on aurait pu mettre un deuxième but, notamment sur certaines phases de contre. J'ai aimé comment l'équipe s'est donnée pour pouvoir conserver ce score. Ce n'est pas non plus un match parfait, je pense que dans la maîtrise on aurait pu mieux faire, garder plus le ballon, avoir plus de phases de jeu où on fait tourner pour maîtriser ce match. On est encore en train d'apprendre même s'il va falloir prendre les points parce qu'on en manque. Ce soir on va retenir que l'équipe s'est bien serré les coudes pour pouvoir remporter les trois points, » a ainsi décrypté le capitaine rhodanien sur Canal + Sport.