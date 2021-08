LOSC-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Ce soir, le champion de France 2021, le LOSC Lille, affronte le vainqueur de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain, dans le cadre de la 26ème édition du Trophée des champions, à 21h heure locale (20h heure française), au stade Bloomfield de Tel Aviv (Israël). Jocelyn Gourvennec, qui dispute son premier match officiel en tant qu'entraîneur principal des Dogues, fait dans la continuité avec un 4-4-2 assez proche de celui de Christophe Galtier l'an passé. Léo Jardim, de retour d'un prêt au Boavista Porto FC et propulsé numéro un après la vente de Mike Maignan à l'AC Milan, débute dans le but. Sur le côté droit de la défense, Zeki Celik, suspendu par la commission de discipline en raison d'un carton jaune reçu lors de la 38e journée de Ligue 1 face au SCO Angers, laisse sa place à Tiago Djaló. La redoutable charnière de la saison dernière José Fonte/Sven Botman est logiquement reconduite, tandis que Reinildo occupe le couloir gauche. Luiz Araújo, Benjamin André, Xeka et Jonathan Bamba forment le milieu à quatre, derrière le duo Burak Yilmaz/Jonathan David.

Mauricio Pochettino aligne pour sa part un onze mixte, entre jeunes, recrues et remplaçants. Keylor Navas, titulaire, lance le duel à distance avec Gianluigi Donnarumma, pas encore dans le groupe. La recrue vedette, Achraf Hakimi, pleine de promesses durant la préparation, est alignée côté droit, à côté d'une charnière Thilo Kehrer/Presnel Kimpembe, et alors qu'Abdou Diallo est préféré à Layvin Kurzawa, seul véritable latéral gauche de métier. Au milieu, Ander Herrera et Junior Dina Ebimbe accompagne Danilo, Idrissa Gueye étant malade (test positif au Covid-19) et donc forfait de dernière minute. Enfin, Julian Draxler et Arnaud Kalimuendo sont associés à Mauro Icardi en attaque.

Les compositions d'équipes :

LOSC : Jardim - Djaló, Fonte, Botman, Reinildo - Araújo, André, Xeka, Bamba - Yilmaz, David

Voici la composition lilloise pour cette rencontre au sommet au Bloomfield Stadium 👊#LOSCPSG #TDC2021 pic.twitter.com/5xVBGMGPdu — LOSC (@losclive) August 1, 2021

PSG : Navas - Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Dina Ebimbe - Kalimuendo, Icardi, Draxler