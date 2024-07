RC Lens : Will Still est ravi

Lens démarre plutôt bien ce début d’aventure avec Will Still. L’entraîneur belge arrivé quelques semaines après son départ de Reims remplace pour Franck Haise, qui a laissé d’excellents souvenirs. Prendre la suite n’est pas chose facile, mais les premiers matchs de préparation sont bons. Les Sang et Or l’ont emporté 6-0 sur le Red Star après avoir battu pour le premier match Courtrai. Après cette seconde rencontre amicale de l’été, le technicien de 31 ans a fait le point sur ses semaines inaugurales. Il se dit très encouragé par ce qu’il voit.

«C’est à l’image d’une grosse semaine d’entraînement. On a eu pas mal d’intensité et pas mal de qualité dans le match aujourd’hui aussi. C’est super intéressant. Il y a eu, encore une fois, un bon investissement de la part de tout le monde. Ils vont profiter de quelques jours de repos avant d’attaquer la semaine prochaine et d’avoir une troisième opposition qui sera, je l’espère, encore plus intéressante, déclare-t-il en préambule. On voit des choses qui se mettent en place. Et pas mal de choses positives à en retirer. Pour un début de préparation, c’est encourageant. Il y a encore pas mal de boulot mais c’est pour ça qu’on est là, on va continuer.»