Amical : Lens en passe six au Red Star

Après une première victoire contre Courtrai en amical, le RC Lens poursuit son été avec un nouveau succès, cette fois sur le Red Star. Les hommes de Will Still, le nouvel entraîneur successeur de Franck Haise sur le banc, ont particulièrement brillé avec un large succès 6-0.

Grâce au triplé d’Elye Wahi, les Sang et Or menaient déjà 3-0 à la pause. Wesley Saïd, Morgan Guilavogui et Angelo Fulgini ont fini le travail en seconde période. Grégory Poirier, technicien nommé pour prendre la suite d’Habib Beye, commence bien mal sa préparation. Le club promu en L2 disputait en effet son premier match de l’été.