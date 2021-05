PSG : Kalimuendo, Dina-Ebimbe et Fadiga sur le retour

Les titis rentrent au bercail. Tous les trois prêtés cette saison, respectivement à Lens, Dijon et Brest, Arnaud Kalimuendo (19 ans), Eric Junior Dina-Ebimbe (20 ans) et Bandiougou Fadiga (20 ans) vont retrouver leur club formateur. Si le RCL souhaitait lever l'option de Kalimuendo après sa belle saison (8 buts et 6 passes en 31 apparitions toutes compétitions confondues), le PSG a utilisé un droit de véto pour conserver le joueur en échange d'une somme de 1,5 M€ versée selon une information L'Equipe.

Pour rappel ce dernier avait prolongé dans la capitale jusqu'en 2024, avant de partir en prêt. Un véto sera aussi utilisé pour faire revenir Dina-Ebimbe et Fadiga. Comme nous vous l’annoncions hier, le deuxième devrait ensuite prolonger et être prêté. Concernant Kalimuendo, un point sur sa situation sera fait après l’Euro Espoirs.