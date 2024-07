Le PSG prêt à faire une énorme faveur à Benfica pour le prêt de Renato Sanches

Revenu d’un prêt infructueux à l’AS Roma, Renato Sanches (26 ans) a été informé par Luis Enrique qu’il ne faisait pas partie des plans du Paris Saint-Germain pour la saison 2024/2025. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain portugais pourrait d’ailleurs rentrer au bercail. Dans le cadre du transfert de João Neves au PSG, Benfica discute de l’arrivée sous forme de prêt de Sanches.

La suite après cette publicité

Et d’après O Jogo, les Aguias voient cette option d’un très bon œil, et notamment pour des raisons financières. Selon le journal portugais, le PSG ne réclamerait aucune indemnité pour le prêt et paierait l’intégralité du salaire du joueur (environ 5 M€). À noter toutefois que ce prêt serait assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas filtré.