Benfica ne compte faire aucun cadeau au PSG pour João Neves

Cela ne fait plus trop de doute. João Neves devrait bel et bien rejoindre le PSG dans les jours ou les semaines à venir. Comme l’indiquait la presse portugaise hier soir, le milieu de terrain a choisi le club de la capitale français, et tourné le dos à Manchester United. Benfica n’a plus aucun espoir de prolonger son joueur formé au club, ni même de le conserver une saison de plus. La direction des Aguias s’est fait une raison de le perdre après une saison seulement comme titulaire (55 matchs disputés TCC, 2 buts, 3 passes décisives).

Il y a en revanche une incertitude autour de l’indemnité de transfert à verser par le PSG. Une seule chose est certaine, la clause libératoire de 120 M€ ne sera pas atteinte. En revanche, les négociations pour le juste prix ne sont pas encore terminées. Des sources évoquaient une offre (refusée) de 70 M€ quand d’autres annonçaient une proposition de 90 M€ plus un joueur (probablement Renato Sanches). Il y a bien une certitude ici en revanche. Les Franciliens ne veulent pas débourser plus de 70 M€, bonus inclus.

Benfica veut une formule "à la Darwin Núñez"

C’est pourtant là que la direction de Benfica n’a pas encore baissé les bras. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Correio da Manhã publiait une dernière information sur le dossier. Déçue des premiers montants négociés, en rapport à la qualité, l’âge et le potentiel de João Neves, la direction du club portugais souhaite atteindre la barre symbolique des 100 M€. Le média évoque un transfert "à la Darwin Núñez", vendu 75 M€ à Liverpool à l’été 2022, avec des bonus pouvant aller jusqu’à 25 M€ supplémentaires.

Cette formule fonctionne plutôt bien puisque les Reds ont versé 10 M€ en plus à l’heure actuelle, portant ce transfert à 85 M€ en le lissant dans le temps. Benfica réfléchit à ce type d’opération avec des bonus facilement atteignables pour certains, moins pour d’autres, qui permettraient de se rapprocher des 100 M€, soit la somme espérée dans ce dossier. Problème, le PSG n’est pas disposé à verser un tel montant et seule l’alternative Renato Sanches permet, pour le moment, de faire baisser la note. Il faut comprendre une chose, les négociations sont loin d’être terminées.