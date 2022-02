OL : Peter Bosz explique pourquoi Xherdan Shaqiri est devenu une erreur de casting

À l'américaine. Xherdan Shaqiri (30 ans) s'est engagé ce mercredi avec le Chicago Fire, franchise de Major League Soccer aux États-Unis. Le Suisse a donc quitté l'Olympique Lyonnais six mois seulement après son arrivée en provenance de Liverpool. Et si les Gones n'ont finalement pas perdu d'argent dans l'opération (acheté 6 M€ hors bonus, il part pour 7 M€), ce départ précipité laisse un sérieux goût d'inachevé.

Invité à s'exprimer sur le sujet en conférence de presse ce jeudi, le technicien rhodanien Peter Bosz s'est montré totalement transparent, explications tactiques à l'appui. «On a utilisé Shaq côté droit au début. Comme on n’était pas tellement dominant, il a joué dans les grands espaces, pour attaquer comme pour défendre, et je pense qu’il ne peut pas faire ça», a-t-il indiqué avant de poursuivre.

L'OL n'a pas réussi à jouer comme prévu...

«C’est vraiment un n° 10 qui doit jouer entre les lignes, je peux même dire qu'il était le meilleur joueur entre les lignes chez nous, avec une technique et une vision du jeu superbe dans les petits espaces. Il ne peut jouer que n° 10 chez nous, mais il y a beaucoup de joueurs dans cette position ici : Houssem, Lucas, Romain maintenant, Shaq... Dans notre équipe, il ne peut jouer que n° 10, mais il y a trop de joueurs à ce poste», a-t-il confié pour justifier le départ d'un joueur, «pas dans sa meilleure forme au début», qu'il avait désiré l'été dernier.

«Absolument, je le voulais ! Shaq est un très bon joueur, il a souvent joué à droite aussi à Liverpool. Mais dans une équipe extrêmement offensive, placée très haut sur le terrain, près de la surface adverse, et, là, ses qualités s’expriment. Mais malheureusement, on n’était pas aussi fort. Ses qualités sont là. On pensait jouer différemment», a-t-il analysé, assumant sa part de responsabilités et celle du collectif lyonnais dans son ensemble dans l'échec Shaqiri. Dommage...