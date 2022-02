OL : les dessous du départ surprise de Xherdan Shaqiri

La suite après cette publicité

Cela ne fait plus de doute. Xherdan Shaqiri va quitter l'OL dans les prochaines heures. Il n'a même pas été convoqué pour le choc de ce soir à Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1, lui qui restait sur une prestation enfin convaincante avec un but et une passe décisive lors de la victoire renversante des Lyonnais contre l'OM en début de semaine (2-1, match à rejouer de la 14e journée). On l'a appris hier soir, le Suisse va être transféré.

«La direction de l'Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d'un futur transfert. De ce fait, le milieu de terrain international suisse n'a pas participé à la séance d'entraînement du jour et ne fait pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 », informait hier soir le club français.

Shaqiri avait demandé à partir...

Six mois seulement après son arrivée, et alors que le mercato a fermé ses portes en France lundi soir, le gaucher va prendre la direction de la MLS, où le championnat débute le 26 février prochain. Il doit s'engager avec Chicago Fire, comme l'a appris L'Equipe. Ce départ peut étonner par son timing mais en réalité, l'ailier de 30 ans avait demandé dès le début du mois de janvier de bénéficier d'un bon de sortie, que lui avait accordé la direction.

Il faut dire que les Gones vont pouvoir se débarrasser d'un joueur qui touche 300 000 euros par mois et dont les performances étaient décevantes depuis son arrivée. L'OL va même trouver le moyen de faire une petite plus-value sur celui qui avait été recruté 6 M€ (plus 5 M€ bonus qui ne seront pas atteints) à Liverpool puisqu'il va être vendu pour 7 M€. C'est un très bon joueur, mais c'était une erreur de recrutement sur son profil puisqu'il ne pouvait pas jouer à droite, indique une source du club à L'Equipe.

... ce qui arrangeait l'OL

Courtisé par le FC Sion en Suisse, Shaqiri voulait regagner du temps de jeu afin de ne pas perdre sa place avec la Nati pour la Coupe du monde au Qatar. C'est finalement les États-Unis qu'il va rejoindre et surtout Georg Heitz, le directeur sportif de Chicago, qu'il a bien connu du temps du FC Bâle. À Lyon, en 16 rencontres toutes compétitions confondues, le milieu offensif aura marqué deux fois et délivré trois passes décisives. Il est numériquement remplacé par Romain Faivre, arrivé lui pour 18 M€ en provenance de Brest. La courte histoire du Suisse ne laissera pas de grands souvenirs mais elle s'achève sur ce coup de tête face à l'OM.