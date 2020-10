Dynamo Kiev - Juventus : les compos sont là

C'est le grand retour de la Ligue des Champions ! Et pour cette première fournée de rencontres de la phase de poules, la Juventus va se déplacer du côté de Kiev pour affronter le Dynamo. Il s'agit d'une rencontre de la poule G, dans laquelle on retrouve aussi Ferencvaros et le FC Barcelone.

Pour ce match, Andrea Pirlo doit composer sans Cristiano Ronaldo, positif à la covid-19, alors qu'Adrien Rabiot est bel et bien titulaire dans l'entrejeu. Alvaro Morata, arrivé cet été, démarre la rencontre alors qu'Arthur et Dybala commenceront sur le banc.

Les compositions

Kiev : Bushchan - Kedziora, Zabarnyi, Karavaev, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskiy - Tsygankov, Supryaga, De Pena

Juventus : Szczesny - Danilo, Bonucci, Chiellini - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Cuadrado- Kulusevski, Morata