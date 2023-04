Lionel Messi est à Barcelone !

La suite après cette publicité

Plus les jours passent, et plus le départ du PSG de Lionel Messi semble inéluctable. Et malgré les énormes difficultés financières que subit le FC Barcelone, il s’agit de la destination la plus plausible pour accueillir la Pulga à l’heure actuelle. Et une nouvelle information va dans ce sens ce dimanche. Selon Sport, le génie argentin a débarqué avec sa famille à Barcelone samedi soir.

Le septuple Ballon d’or profite des jours de congés pour revenir dans sa ville de cœur. De là à spéculer sur un come-back cet été chez les Blaugranas ? Pas forcément. Mais le média catalan note tout de même que l’entourage de l’attaquant du PSG est arrivé avec énormément de valises. De quoi nourrir les rumeurs sur son avenir. D’après les dernières informations de plusieurs médias, le futur de Messi est maintenant définitivement scellé et un retour au Barça est très probable.

