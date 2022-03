José Mourinho a déjà ciblé du très lourd pour le prochain mercato de l'AS Roma

La première saison de José Mourinho à la Roma connaît des hauts et des bas. Après un excellent départ, le club de la capitale italienne s'est rapidement essoufflé. La faute notamment à un effectif un peu court pour jouer sur plusieurs tableaux, ce qu'avait d'ailleurs déploré le technicien portugais cet automne. Reléguée désormais à la 6e place de Serie A à neuf points du podium, la Louve s'apprête également à retrouver les Norvégiens de Bodø/Glimt, qui les avait humilié en octobre dernier (6-1), en quart de finale de Ligue Europa Conférence.

La fin de saison permettra d'y voir plus clair sur les ambitions des Giallorossi à moyen terme. Une qualification pour une coupe d'Europe ou non changera forcément la donne mais déjà José Mourinho réfléchit au prochain mercato. D'après les informations de Sky Sport Italia, le Special One planche en compagnie de Tiago Pinto pour dessiner les contours du futur effectif. Il a déjà fait part de ses besoins particuliers à son directeur sportif mais pour se faire, le média italien prévient, il faudra aussi réaliser une grosse vente.

La Roma mettra de gros moyens sur la table

Tous les regards au club se tournent vers Nicolo Zaniolo. Le milieu offensif est sans doute le plus grand talent disponible à la Roma mais sa fragilité physique et son irrégularité commencent à faire réfléchir la direction. Il ne lui reste plus deux ans de contrat alors le moment est peut-être venu de le vendre. Attention tout de même, il faudra mettre le prix. Les enchères seront fixées à 60 M€. En-dessous, la direction ne s'assiéra même pas à la table des négociations, assure le média. Un transfert de Jordan Veretout est aussi une hypothèse très sérieuse.

Si la Louve vise une telle somme, c'est parce que Mourinho souhaite minimum trois renforts de premier ordre, soit un par ligne. L'entraîneur lusitanien souhaite en priorité un défenseur central gaucher capable d'évoluer dans une ligne de 3 ou de 4 éléments. Karsdorp ne donne pas non plus entière satisfaction. Aucun nom n'est donné mais les Romains ont déjà pensé à quelques pistes comme Granit Xhaka ou encore Boubacar Kamara, dont le profil revient souvent. Quelle que soit l'identité des nouveaux arrivés, la Roma mettra de gros moyens à disposition.