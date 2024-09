PSG : le nouveau format de la Ligue des Champions change complètement les plans de Luis Enrique

L’interminable attente est terminée. La Ligue des Champions refait surface cette semaine avec un programme chargé réparti sur trois jours, du mardi au jeudi. En effet, la plus grande compétition fait peau neuve et propose un nouveau format. Pour cette première journée de la phase de championnat, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique accueille le club espagnol de Girona au Parc des Princes. Une équipe que l’ancien coach du FC Barcelone connaît très bien pour l’avoir observé et analysé durant l’intégralité de son incroyable épopée la saison passée en Liga. Mais connaître une équipe ne signifie pas être paré à toute éventualité, bien au contraire. En effet, Girona reste une équipe dangereuse qui n’a rien à perdre et qui va tenter de gratter le moindre point en espérant pouvoir verrouiller une place pour les barrages en 16èmes de finale de la compétition. Présent en conférence de presse ce mardi midi, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges sur le club catalan.

«Personne n’attendait cela, c’est la première fois que Gérone va jouer la Ligue des champions. J’ai vu l’ensemble de leurs matchs la saison dernière. C’est l’une des meilleures équipes espagnoles avec un grand entraîneur, Michel. Ils ont joué un football formidable, ils jouent très bien avec le ballon. Je suis aussi fan de Gérone. Michel a démontré à son niveau comment il fait jouer son équipe. J’aime beaucoup ces entraîneurs qui ont le courage de jouer en attaque, de créer. J’aime l’intensité et je ne sais pas ce qu’on va trouver demain. Le connaissant, ils vont attaquer et être courageux comme ils ont fait contre le Barça. Je ne pense pas qu’ils changent de modèle». Mais au-delà d’un adversaire nouveau et inédit capable de tout, l’entraîneur espagnol sait pertinemment que toutes les rencontres de C1 seront particulières à préparer en raison de la réforme.

Un format particulier qui change tout

Fini les phases de groupes, place à la phase de championnat avec deux matchs en plus ajoutés au calendrier pour se qualifier pour la suite de la compétition. Avec 8 rencontres - au lieu de six, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique doit prendre chaque rencontre au sérieux puisque toutes les équipes participantes ont un calendrier différent. L’ancien sélectionneur de la Roja reconnaît avancer dans l’ombre avec ce nouveau format : «C’est certain que le calendrier avec ces 2 ou 4 matchs ajoutés au calendrier, je crois que pour analyser la nouvelle compétition, il faudra attendre les performances des équipes pour voir ce qu’ils ont apporté à la compétition. On avait déjà des matchs de très haut niveau. C’est quelque chose que tout le monde a envie de voir en particulier nos supporters. Pour évaluer l’ensemble comme c’est un nouveau format, on va devoir attendre un peu. C’est évident que les 10/12 équipes qui ont des attentes n’ont pas le même calendrier. On ne va pas utiliser notre calendrier comme une excuse. On va entrer dans la compétition, se battre à chaque match car c’est une compétition où l’égalité est très claire et les difficultés maximales», a-t-il expliqué en conférence de presse ce mardi midi. Pour un entraîneur aussi méticuleux et observateur que Luis Enrique, cette réforme bouscule les habitudes.

Egalement présent en conférence de presse, le capitaine Marquinhos a tiré la sonnette d’alarme sur le risque de grosses blessures et de baisses de forme pour les joueurs, directement touchés par cette réforme, surtout que le PSG fait partie des rares équipes à disputer la Coupe du Monde des Clubs en juin prochain aux Etats-Unis : «C’est beau d’avoir plus de matchs, mais c’est un calendrier très chargé, ça enchaine vraiment tous les trois jours. On a un bon groupe, une belle équipe, le coach arrive à gérer l’intensité des matchs. Des équipes n’arrivent pas à manager des joueurs et c’est là où la santé des joueurs entre en danger. La nouvelle formule amène plus de matchs de haute intensité et ça demande beaucoup physiquement et mentalement. On fait ce qu’on aime, on ne va jamais dire non pour un match. Si c’est pour le meilleur des spectacles, il va falloir que tout le monde s’asseoit à un moment donné pour avancer dans la bonne direction. C’est foot qui va perdre s’il commence à y avoir des problèmes», a-t-il expliqué. En tout cas, le PSG se tient prêt à toutes éventualités dans cette longue et harassante saison annoncée.