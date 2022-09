Rennes-Fenerbahçe : la réaction à chaud de Steve Mandanda

Ce jeudi soir, Rennes a été accroché par Fenerbahçe lors de la 2eme journée de Ligue Europa. Après avoir mené 2-0, le club breton a concédé deux buts dont un penalty dans les toutes dernières secondes du match. De quoi forcément frustrer les coéquipiers de Steve Mandanda. Après la rencontre, l’ancien gardien de l'OM a exprimé toute sa frustration sans pour autant dramatiser sa situation.

La suite après cette publicité

«On est déçu par rapport au scénario. On avait fait ce qu'il fallait. On était solide et efficace. On n'a pas su tenir le résultat. On est une équipe vachement jeune. Sur ce genre de match, il faut apprendre et avoir de la maîtrise sur les moments faibles. Ce n'est pas non plus une contre-performance, il faut garder le positif et continuer à travailler», a-t-il déclaré au micro de Canal +.