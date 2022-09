Ligue Europa : Rennes accroché par Fenerbahçe, la Roma assure face à Helsinki, le Betis domine Ludogorets

Pour cette deuxième partie des matches de la 2eme journée de Ligue Europa, Rennes accueillait Fenerbahçe pour un match qui s'annonçait intéressant et équilibré sur le papier. D'un côté la formation de Bruno Genesio avec Amine Gouiri entouré de Terrier et Bourigeaud. De l'autre une équipe turque expérimentée avec notamment Michy Batshuayi sur le front de l'attaque. Et le début de rencontre était marqué par la domination de Fenerbahçe qui se procurait quelques occasions. Rennes, en place au milieu, ne parvenait pas spécialement à être plus efficace devant avec des attaquants assez isolés. Et les deux formations rentraient au vestiaire dos à dos. Logique.

Mais au retour des vestiaires, les Rennais se métamorphosaient et le match s'emballait totalement. Bien servi par Lovro Majer, Martin Terrier se présentait seul face au gardien et ouvrait tranquillement le score (1-0, 52e). De quoi enflammer le stade et la rencontre. Une minute plus tard, le passeur devenait buteur et le buteur se transformait en passeur. Terrier servait parfaitement Majer qui éliminait le portier turc et faisait le break (2-0, 54e). Dans la foulée, Rennes se procurait une multitude d'occasions, mais ne tuait pas pour autant le match. Et Fenerbahçe revenait miraculeusement dans la partie grâce à un bijou de Kahveci. L'attaquant turc envoyait un missile du gauche dans la cage de Mandanda et redonnait espoir à son équipe (1-2, 60e). Mais après une période plus calme après le but, la fin de match s'annonçait plus que tendue avec l'exclusion pour un vilain geste d'Hamari Troaré (83e). Et ce qui devait arriver arriva. A force de pousser, Fenerbahçe se procurait un penalty dans les derniers instants. Ener Valencia le transformait sans trembler (2-2, 90e+3). Après avoir mené 2-0, Rennes gâche donc une belle occasion de prendre seul la tête de son groupe et obtient donc un petit point.

La Roma assure également

Dans les autres matches de la soirée, l'AS Roma a tranquillement assuré les trois points face à Helsinki (3-0). En supériorité quasiment tout le match, les hommes de José Mourinho ont tout de même dû attendre la seconde période pour enfin prendre l'avantage. Dybala, Belotti et Pellegrini sont les buteurs romains du soir. Le Betis Séville, sans Nabil Fekir, a arraché un précieux succès face à Ludogrets (3-2) grâce notamment à l'inépuisable Joaquin (41 ans) encore buteur.

Séduisant la saison dernière, le club de Bodo/Glimt a confirmé sa bonne entame de C3 en s'imposant devant Zurich (2-1). En attendant le match d'Arsenal, le club norvégien est en tête de son groupe. De son côté, Braga obtient une courte, mais précieuse victoire face à l'Union Berlin. Même son de cloche pour Larnaca qui surprend le Dynamo Kiev à l'extérieur (0-1). Enfin dans un match riche en but, l'Union Saint-Gilloise s'impose face à Malmo (3-2). A noter le but de l'ancien bordelais Thelin côté Malmo.

