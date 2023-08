Pisté par l’OL, Nicolas Ngamaleu est courtisé par l’Arabie saoudite

Après une saison chargée entre la Premier League russe avec le Dinamo Moscou et la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Lions Indomptables, l’ailier gauche camerounais Nicolas Ngamaleu réalise un très bon début d’exercice sous le maillot du club moscovite, inscrivant 1 but et délivrant 3 passes décisives en championnat. Encore sous contrat avec les Bleu-et-Blanc jusqu’en 2024, l’international aux 47 sélections (4 réalisations) pourrait bien quitter la capitale russe dès cet été. Et parmi les convoitises, un championnat émergent semble gagner la donne pour le libérer de sa dernière année de contrat.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, l’Arabie saoudite l’a placé parmi les joueurs d’envergure à recruter pour renforcer la Saudi Pro League - dans laquelle apparaissaient Karim Benzema, N’Golo Kanté ou encore Riyad Mahrez. Al-Ettifaq, qui a déjà recruté Moussa Dembélé et Jordan Henderson, reste, malgré les appels de phare venus d’Europe, la piste privilégiée pour l’attaquant de 29 ans. Car oui, ce dernier avait également fait l’objet d’intérêts de clubs du Vieux Continent, comme l’Olympique Lyonnais - souhaitant pallier le départ de son compatriote Karl Toko-Ekambi à Abha - ou encore le Borussia Mönchengladbach.