Harry Kane met tout le monde d'accord en Angleterre, la Juventus prépare un gros coup cet hiver

Vive le roi Harry

Harry Kane ne connaît pas les critiques de la presse britannique aujourd’hui, il est même applaudi par cette dernière. «Hourra Kane» s’exclame le Daily Star en Une. Le serial buteur anglais a réalisé une prestation XXL hier avec sa sélection. Il a inscrit un triplé et délivré une passe décisive contre l’Albanie et les Three Lions se sont imposés 5-0. «Chapeau bas Harry» titre le Daily Telegraph. Le Daily Mirror écrit de son côté que Gareth «Southgate est aussi heureux que Harry». Le sélectionneur anglais a accepté de signer un contrat de 5 millions de livres par an pour prolonger jusqu'en 2024. Les dirigeants de Norwich, eux, peinent à trouver un nouvel entraîneur.

La Juventus prépare son mercato

En Italie, le quotidien Tuttosport nous rapporte le futur gros coup de la Juventus sur le marché des transferts. Le club turinois penserait à vendre la pépite Kulusevski, pisté par de nombreux cadors européens dont Arsenal et Tottenham, pour recruter Dusan Vlahovic. L’attaquant vedette de la Fiorentina, auteur de 8 buts en 11 matches cette saison, pourrait succomber aux sirènes de la Vieille Dame malgré son attachement à la Viola.

Lampard toujours libre

Le Daily Express nous révèle que Frank Lampard aurait snobé la proposition de Norwich. Le manager anglais était pressenti depuis plusieurs jours pour être sur le banc de la lanterne rouge de Premier League. «Les Canaris risquent de s'envoler» titre le tabloïd. Mais Dean Smith, libre depuis son éviction soudaine d'Aston Villa, serait la nouvelle cible prioritaire du club. Les négociations sont en cours depuis plusieurs jours et les représentants de Smith sont maintenant en pourparlers avancés sur les détails de son contrat.