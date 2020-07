Six nouveaux joueurs de l'Etoile Rouge Belgrade testés positifs au Covid-19

L'Étoile Rouge de Belgrade vient d'effectuer une série de tests et les résultats ne sont pas bons. Six de ses joueurs ont été déclarés positifs au Covid-19. « Ces joueurs ne participeront pas à la première phase du stage de préparation et seront en isolement au cours des deux semaines à venir. L’Étoile rouge entreprend toutes les mesures nécessaires de protection », informe le club de la capitale. Le 22 juin dernier déjà, 5 joueurs de l'équipe avaient été testés positifs après avoir fêté le titre de champion en compagnie de 18 000 spectateurs.

Voilà une nouvelle qui ne va pas apaiser la situation en Serbie. Après avoir contenu l'épidémie au printemps par un confinement et des mesures particulièrement strictes, la Serbie connaît une recrudescence de cas positifs. La faute à un déconfinement rapide et à l'autorisation de rassemblements massifs comme lors de manifestations sportives. Le pays est en train de la payer puisque le gouvernement a annoncé en début de semaine un reconfinement, ce qui a engendré des manifestations et des scènes de violences.