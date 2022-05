Manchester City et le FC Barcelone prêts à boucler un sacré échange

Le FC Barcelone a beau être dans une situation financière difficile, chaque jour apporte son lot de nouvelles rumeurs. Alors que les Catalans sont annoncés comme favoris pour enrôler Robert Lewandowski, qu'ils sont aussi sur Raphinha de Leeds et que les arrivées d'Andreas Christensen et de Franck Kessié seraient bouclées, ils ne veulent pas en rester là. D'autres recrues sont attendus pour offrir à Xavi un effectif capable de se battre pour aller loin dans toutes les compétitions où les blaugranas sont engagés.

Et pour financer tout ce beau monde, le club doit vendre. Un nom revient de façon incessante pour remplir les caisses : Frenkie de Jong. Le Néerlandais, pas totalement convaincant ou du moins pas à son meilleur niveau depuis son arrivée il y a trois saisons déjà, est convoité en Angleterre notamment, où Manchester United serait très intéressé par ses services. Ce jeudi, Mundo Deportivo indique même que Xavi considère qu'il n'a pas le meilleur profil pour ce qu'il veut mettre en place au milieu de terrain.

Tout le monde gagnant ?

Comme l'indique le média catalan, Manchester City est aussi sur le coup. Et ça tombe bien, Bernardo Silva plaît énormément à Xavi, alors que le Portugais avait déjà tenté de quitter l'Angleterre l'été dernier, et a continué de laisser planer le doute autour de ses intentions pendant toute la saison en cours. La possibilité d'un échange entre les deux hommes incluant ou non des contreparties est sur la table, et il pourrait satisfaire tout le monde.

Le journal précise aussi que la donne pourrait être la même avec le Bayern - aussi intéressé par le joueur - et Robert Lewandowski, même si dans ce cas, les valeurs marchandes des joueurs restent assez différentes. Enfin, Mundo Deportivo indique que le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par le Néerlandais, même si les efforts parisiens semblent actuellement concentrés sur Aurélien Tchouaméni.