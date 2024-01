Séville FC : l’énorme coup de gueule de Sergio Ramos contre un supporter !

Nouvelle désillusion pour le Séville FC. Battu à domicile par l’Athletic Club ce jeudi soir pour le compte de la 20e journée de la Liga (0-2), le club andalou enchaîne une nouvelle contre-performance devant son public, la 7e depuis fin septembre, et n’est plus qu’à une unité de la zone rouge. Une situation qui ne plaît pas au capitaine blanquirrojo, Sergio Ramos, qui a poussé un énorme coup de gueule contre ses propres supporters en interview d’après-match.

«Respectez les gens, nous sommes ici pour travailler et parler. Respectez un peu et taisez-vous !»" a lâché le champion du monde 2010 avec l’Espagne au micro de DAZN quelques instants après la rencontre à un spectateur qui l’aurait traité de "cocu" selon plusieurs médias espagnols. La colère de l’international espagnol de 37 ans est bien symptomatique des maux qui touchent la formation sévillane depuis le début de la saison. «Il faut tout supporter, c’est la situation et nous comprenons la frustration des gens», a-t-il ensuite expliqué avant de quitter le micro du diffuseur.