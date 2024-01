Liga : le Séville FC coule un peu plus face à l’Athletic Club

Le Séville FC avait pour l’obligation de faire un résultat à domicile pour sa première de 2024, non seulement pour bien débuter l’année mais également relancer une nouvelle dynamique en championnat. Et pour le compte de la 19e journée de la Liga, le club andalou recevait l’Athletic Club, invaincu depuis plus de deux mois. Finalement, la formation basque poursuivait sa belle série et glanait un 11e match sans défaite en s’imposant à Sanchez-Pizjuan (2-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Bilbao 38 19 17 11 5 3 36 19 16 Séville 16 19 -4 3 7 9 23 27

Démarqué dans la surface de réparation, Mikel Vesga envoyait une tête imparable dans les filets d’un Marko Dmitrovic immobile (1-0, 30e). Et si les ouailles de Quique Sanches Flores montraient de meilleures intentions offensives au retour des vestiaires, Aitor Paredes, servi par l’ancien Parisien Ander Herrera, doublait la mise dans le dernier quart d’heure (2-0, 76e). Bilbao grimpe provisoirement sur le podium devant l’Atlético et le Barça, Séville n’est plus qu’à une unité de la zone rouge.