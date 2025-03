BL : le Bayer Leverkusen s’offre Stuttgart au terme d’un match fou

Fraîchement éliminé en Ligue des Champions par le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen retrouvait ce dimanche la Bundesliga en se déplaçant sur la pelouse de Stuttgart. En cas de victoire, le Werkself avait l’occasion de revenir à six points du club bavarois qui truste la première place depuis de longs mois. Finalement, au terme d’une rencontre prolifique et spectaculaire, les hommes de Xabi Alonso ont accompli leur mission. Alors qu’Ermedin Demirovic (15e), puis Nick Woltemade au retour des vestiaires (48e), ont permis au VfB d’aller chercher un avantage confortable au score.

Même quand Jérémie Frimpong a réduit l’écart au score (2-1, 56e), les locaux ont repris le large grâce au but contre son camp de Granit Xhaka (3-1, 62e). Finalement, la révolte de Leverkusen a eu lieu avec un but de Piero Hincapié (3-2, 68e). La fin de rencontre est alors devenue surréaliste avec le but contre son camp d’Angelo Stiller qui a remis les deux équipes à hauteur en fin de match (3-3, 88e). Finalement, comme la saison passée, c’est Patrik Schick qui a donné la victoire au B04 dans le temps additionnel (4-3, 90+4e). Avec cette victoire folle mais précieuse, Leverkusen revient à six points du Bayern Munich. Stuttgart loupe le coche et stagne à la dixième place.