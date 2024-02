Le coach des Boston Celtics s’inspire de Pep Guardiola

Grâce à ses nombreux trophées et son sens tactique largement au-dessus de la moyenne, Pep Guardiola est, à juste titre, considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football. Partout où il est passé, l’ancien milieu de terrain a été brillant dans sa manière de renforcer ses équipes tactiquement et techniquement. Prodigieux sur le banc du FC Barcelone et du Bayern Munich, le coach catalan a également réalisé des travaux mirifiques depuis son arrivée à Manchester City en 2016.

Son talent et ses principes dépassent même la sphère du football. Dans une interview accordée à The Athletic, Joe Mazzulla, entraîneur de la myhtique franchise NBA des Boston Celtics, s’est voulu dithyrambique sur le coach de 53 ans : «pour moi, c’est l’essence même du basket-ball et de la contre-attaque au football. J’étudie donc beaucoup Man City. J’étudie beaucoup Pep. Je pense qu’il est le meilleur entraîneur à tous les niveaux, dans tous les sports. Cela a eu une influence énorme (sur moi).» Une influence positive car les coéquipiers de Jayson Tatum possèdent le meilleur bilan en NBA cette saison.