Chelsea : les 6 victimes collatérales suite au départ de Graham Potter

Cherche entraîneur d’expérience libre et disponible. Voici la petite annonce passée par Chelsea depuis le départ de Graham Potter dimanche. Viré après des résultats décevants et une défaite face à Aston Villa, l’ancien coach de Brighton n’a tenu que sept mois et 31 matchs sur le banc des Blues. Le temps pour lui de tisser des liens (ou pas) avec ses joueurs, mais aussi de faire des choix forts. Avec la fin de son contrat chez les Londoniens, les cartes sont rebattues au sein de l’effectif. D’ailleurs, son départ, qui a choqué les joueurs qui ont été surpris, car ils s’attendaient à ce qu’il termine la saison, n’a pas ému son vestiaire outre mesure.

Seulement quatre éléments du groupe ont commenté son départ sur les réseaux sociaux ou mis un message à Potter. Pour le reste, ils sont restés silencieux. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été mis au placard par l’Anglais, n’a pas pu s’empêcher de "liker" le post Instagram qui a annoncé la fin de l’aventure pour Graham Potter. Bien que son avenir à Londres soit très incertain, d’autant qu’il discute avec le Barça afin de revenir cet été, le Gabonais pourrait en profiter pour se relancer. Il n’a plus joué depuis le 26 février, lui qui a été écarté de la liste des joueurs sélectionnés pour disputer la Ligue des Champions. Sans Potter, PEA risque donc d’avoir des occasions à saisir.

Des perdants et des gagnants dans le vestiaire

Et il n’est pas le seul. Edouard Mendy, qui cherche une porte de sortie, aura son mot à dire face à son concurrent, Kepa Arrizabalaga. Ce dernier était le numéro 1 dans l’esprit de Graham Potter. En manque de temps de jeu également, Trevoh Chalobah, Carney Chukwuemeka ou encore Noni Madueke peuvent aussi se relancer selon Football London. En revanche, le départ du technicien anglais ne fait pas les affaires de tout le monde. Il y a donc Kepa, comme expliqué avant, qui aura de nouveau à lutter avec Mendy. Autre potentielle victime collatérale : Marc Cucurella. Ce dernier a beaucoup joué avec Potter, qui l’avait déjà dirigé à Brighton. Malgré ses erreurs, il a pu compter sur son soutien.

Avec un autre coach, rien ne dit qu’il en sera de même. Football London explique qu’il peut s’inquiéter, d’autant que son avenir n’est pas assuré. Même chose pour Mason Mount, Mateo Kovacic, Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek. Appréciés et régulièrement utilisés par Potter, ils sont tous en fin de contrat en juin 2024, soit dans un an. Si la situation du club n’est pas réglée très vite, c’est-à-dire qu’un entraîneur n’est pas trouvé, tous chercheront en priorité à s’en aller, selon le média anglais. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Todd Boehly et ses équipes, qui doivent réaliser des ventes après avoir dépensé des sommes folles lors des deux premiers mercatos. Le départ de Graham Potter, qui pouvait pousser pour que le club les garde et qui donnait du temps de jeu et de la confiance à certains, change donc la donne pour beaucoup de joueurs de Chelsea.