Chelsea : Graham Potter, un coach éphémère qui a coûté une fortune

La défaite à Stamford Bridge contre Aston Villa aura donc été celle de trop pour Graham Potter. Onzième du classement de Premier League), à douze points du Big Four, le club londonien traverse une énorme crise de résultats. Premier entraîneur recruté par Todd Boehly, Potter n’a finalement pas survécu. Hier soir, les Blues ont officialisé ce que la presse anglaise annonçait depuis des semaines, malgré un quart de finale de Ligue des Champions à venir face au Real Madrid.

«Le Chelsea FC a annoncé que Graham Potter a quitté le club. Graham a accepté de collaborer avec le club pour faciliter une transition en douceur. Au cours de sa carrière au sein du club, Graham nous a emmenés en quart de finale de la Ligue des champions, où nous affronterons le Real Madrid. Chelsea tient à remercier Graham pour tous ses efforts et sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir». Arrivé à Londres le 8 septembre 2022 pour succéder à Thomas Tuchel, le Britannique ne sera resté aux commandes des blues qu’un peu moins de sept mois.

Chelsea évite un record

Sept mois durant lesquels il a dirigé Chelsea à 31 reprises, toutes compétitions confondues, pour un bilan de 12 victoires, 8 nuls et 11 défaites. Pas fameux. En championnat, Potter a d’ailleurs été l’entraîneur ayant eu la pire moyenne de points rapportés par match (1,27) dans l’histoire du club. Une semaine avant le choc face aux Merengues, Boehly n’a donc pas hésité à se séparer d’un deuxième entraîneur en cours de saison. Et peu importe combien ça lui coutera. Après avoir payé environ 15 M€ pour virer Thomas Tuchel et 25 M€ à Brighton pour recruter Potter, l’Américain doit désormais régler son dû à Potter, qui avait signé un contrat de cinq ans.

Sur le papier, Chelsea aurait dû payer 57 M€ au technicien et son staff. Ajoutés aux 25 M€ payés aux Seagulls en septembre dernier, le dossier Potter aurait couté pas moins de 82 M€. Pour quelques mois de collaboration, ça fait très cher. Mais The Times et le Mirror affirment que Chelsea ne paierait finalement pas cette somme, mais un montant plus bas. Reste à savoir combien parce que Boehly va également devoir passer à la caisse pour embaucher un nouveau coach. Et vu les noms annoncés (Nagelsmann entre autres), l’addition s’annonce encore salée.