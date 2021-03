Canet Roussillon FC : la réaction du héros et supporter de l'OM Jérémy Posteraro

Un but, ou plutôt une merveille de coup-franc déposé dans la lucarne de Yohann Pelé, et une passe décisive pour le but de la victoire de Yohan Bai, le jour de ses 30 ans. Jérémy Posteraro a éliminé l'Olympique de Marseille. Le héros du Canet Roussillon FC avait le sourire au coup de sifflet final. Et au micro d'Eurosport, il est revenu sur cette folle soirée. Son coup franc tout d'abord : «c'est vrai qu'il est pas mal. De temps en temps, je le tente à l'entrainement et ce soir j'ai eu de la chance, elle a fini au fond,» a-t-il raconté, modeste, avant de décrire le deuxième but des siens.

«Je récupère un peu le ballon, je vois l'appel de Yohan (Bai), je sais qu'il va très vite. Il me fait un bel appel dans la profondeur et dès que je le vois je n'hésite pas et je lui mets de suite. Il la pique un peu et c'est magnifique.» Un exploit à la saveur particulière pour Jérémy Posteraro, qui a ensuite révélé être supporter... de l'OM. «La plupart des joueurs de l'équipe sont supporters de l'OM, moi aussi. Je suis un peu déçu pour eux mais bon quand on est sur le terrain il n'y a plus de supporter. On a donné le maximum, sur un match tout est possible.» Et au prochain tour, le héros ne le cache pas. «J'aimerais bien prendre le Paris Saint-Germain...»