OL : les annonces de Pierre Sage sur Thiago Almada et Nemanja Matic

Avant d’affronter le Stade Brestois samedi à 17 heures en Ligue 1, Duje Caleta-Car s’est présenté face aux médias. Le défenseur croate, qui a avoué vouloir encore jouer de nombreux matches sous les couleurs lyonnaises, a été invité à s’exprimer sur le sujet du moment : le marché des transferts hivernal. Et la réponse de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a été plutôt claire : «ce n’est pas aux joueurs de se préoccuper du mercato. Notre travail est de jouer sur le terrain. Les responsables du club prennent les décisions, et nous avons confiance en eux pour faire ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Même si le contexte n’est pas évident, nous croyons en l’institution et en ses choix.»

Pierre Sage fait un point mercato

Pierre Sage, qui lui a succédé face aux journalistes, a ensuite hérité de la patate chaude. Et contrairement à son joueur, il n’a pas pu vraiment esquiver les nombreuses questions sur le mercato. Tout a commencé d’ailleurs par une mise au point concernant Paul Akouokou, Wilfried Zaha et Mahamadou Diawara. Ces trois éléments, dont on sait qu’ils sont potentiellement sur le départ, se sont entraînés à l’écart du groupe ce jeudi matin. Mais cela n’a rien à voir avec leur situation et leur avenir d’après le coach de l’OL. « Ils étaient un peu malades, c’était une séance de reprise », a-t-il expliqué. Puis, il a évoqué l’atmosphère régnant dans son groupe lors de cette période particulière, précisant au passage qu’il est à l’écoute concernant les joueurs mécontents.

«Je ressens un climat beaucoup plus positif qu’en août dernier. Les joueurs sont concentrés sur les échéances importantes qui nous attendent. Je ne vois aucun signe de joueurs qui s’entraîneraient dans l’idée de partir. En août, ces signaux étaient perceptibles, mais là, ce n’est pas le cas. Si les joueurs souhaitent me parler de leur situation, je suis disponible. Mon rôle reste avant tout centré sur le jeu, le terrain et leur comportement. Concernant leur carrière, il y a des personnes au club mieux placées que moi pour les conseiller.» Malgré tout, il a un avis sur les dossiers chauds du moment, notamment celui concernant Nemanja Matic (36 ans).

Les cas Matic et Thiago Almada au menu

Il y a quelques jours, la presse italienne a indiqué que Naples, la Fiorentina et Côme ont coché son nom. Nous vous avons également révélé sur notre site qu’Ipswich Town a un oeil sur le Serbe, qui n’est pas forcément pour un départ cet hiver. Ce que Pierre Sage a confirmé ce jeudi. «C’est un joueur très important, on ne veut pas qu’il parte, ça n’est pas la stratégie du club et je pense que ce n’est pas la sienne non plus.» Le technicien français a aussi évoqué la future arrivée de Thiago Almada. Hier, nos confrères de L’Equipe ont indiqué que le joueur de Botafogo, qui arriverait sous la forme d’un prêt gratuit, débarquera à Lyon vendredi.

Sage a plus ou moins confirmé la nouvelle. «Il est attendu potentiellement dans les prochaines heures. Cependant, tant que rien n’est officiel, cela ne sert à rien d’en parler. Si son arrivée se concrétise, nous travaillerons à équilibrer l’effectif en conséquence.» Entendez par là, l’OL avancera sur son dégraissage. Ce n’est pas un secret, avec ou sans la venue de Thiago Almada, les pensionnaires du Groupama Stadium espèrent se séparer de quelques joueurs alors qu’ils sont marqués à la culotte par la DNCG. Mais tout cela n’inquiète pas Pierre Sage. «On en parle peu (de la DNCG, ndlr). Nous faisons confiance aux dirigeants et les soutenons. Je n’ai jamais de certitude quant aux décisions des organismes, mais nous assumerons les décisions, comme nous l’avons toujours fait.» Malgré tout, cela a un impact sur le travail de Pierre Sage, qui sait que certaines menaces existent…