OL : Nemanja Matic attise les convoitises

À 36 ans, Nemanja Matic court toujours. Malgré le poids des années, le milieu serbe prouve qu’il est encore et toujours un super joueur de football. Et l’Olympique Lyonnais en profite maintenant depuis presque un an. Après six mois passés à Rennes et de longues et âpres négociations, l’ancien joueur de Chelsea et de Manchester United a rejoint les Gones le 27 janvier 2024. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer l’arrivée de l’international serbe, Nemanja Matić, en provenance du Stade Rennais, jusqu’au 30 juin 2026. Le montant du transfert s’élève à 2,6 M€», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Un choix gagnant pour les Rhodaniens, qui ont pu compter sur l’expérience et les nombreuses qualités du Serbe, qui a métamorphosé son équipe. Précieux pour les siens, il a été l’un des hommes importants de la remontada lyonnaise sur la deuxième partie de saison dernière. Durant ce nouvel exercice, Matic continue de jouer son rôle dans l’entrejeu, où il est un élément essentiel aux yeux de Pierre Sage avec Corentin Tolisso. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise si le joueur d’1m94 est l’un des éléments les plus utilisés par son coach.

Des prétendants sont là mais…

En effet, il a participé à 18 rencontres toutes compétitions confondues (1210 minutes jouées, ndlr), dont 15 dans la peau d’un titulaire. Il n’a pas pris part à 5 matches de son équipe cette saison, lui qui a notamment été blessé au dos au mois d’octobre. Mais quand il est sur pied, il est l’un des premiers joueurs dont le nom est couché sur la feuille de match par Sage. C’est aussi un élément qui continue d’avoir une certaine cote sur le marché. Fin décembre, Sky Italia a révélé que Naples et la Fiorentina suivent le milieu, qui connaît la Serie A depuis son passage à l’AS Roma.

Ce lundi, la Stampa ajoute Côme, où officie son ancien coéquipier Cesc Fabregas, à la liste de ses prétendants. Mais il n’y a pas qu’en Italie que son profil plaît. D’après nos informations, Ipswich Town a aussi un œil sur lui. Là encore, son expérience de la Premier League tout comme ses qualités sont appréciées. Mais tous ces clubs vont devoir se montrer très convaincants. En effet, Nemanja Matic n’a pas l’intention de quitter Lyon pour le moment, puisqu’il s’y sent très bien. Sous contrat encore pour un an et demi avec les Gones, le milieu de 36 ans envisage l’avenir sereinement.