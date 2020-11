L'ancien président de Naples donne sa version du transfert avorté de Maradona à l'OM

La suite après cette publicité

Diego Maradona est parti, mercredi. A 60 ans. Il laissera un vide immense dans le cœur des amoureux du football. Et, déjà, il offre aux passionnés l'occasion de se replonger dans les plus beaux moments de sa riche et tumultueuse carrière. Comme à l'été 1989, où l'Olympique de Marseille avait été à deux doigts d'enrôler le prodige argentin, alors joueur du Napoli. Président du club napolitain à l'époque, Corrado Ferlaino a donné une interview au Corriere dello Sport et réagi à la disparition du génie argentin. Il en a profité pour évoquer le transfert avorté de Diego Maradona vers la cité phocéenne.

«J'ai déjà dit cette chose et je le répète : j'étais son geôlier. Et un tel génie, bien sûr, à un moment donné, veut être libéré de ce qui ressemble à une prison, cherchant peut-être une nouvelle inspiration ailleurs. Ils le voulaient à Marseille et Tapie m'a dit qu'il enverrait un chèque dont je n'aurais qu'à mettre le montant. Quand l'enveloppe est arrivée, j'ai tout déchiré. Je n'avais aucune intention de le vendre, même si je sentais que cette chance ne se représenterait pas. Nous avons apprécié le champion aussi longtemps que c'était possible et finalement nous avons même remporté le championnat à nouveau», a déclaré l'ancien homme fort de Naples.