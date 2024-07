Kylian Mbappé a ruiné le Real Madrid

C’était probablement le transfert le plus attendu des dernières années. Et après de longs mois de rumeurs, il a finalement été officialisé. Après 7 ans passés du côté du PSG, Kylian Mbappé a finalement rejoint le Real Madrid. Un énorme coup pour le club espagnol, qui venait de gagner la Ligue des champions, et qui enregistre l’arrivée d’un des meilleurs joueurs du monde. Et un coup encore plus immense quand on sait que le Français débarque libre de tout contrat et que cela signifie donc que les Madrilènes n’ont pas donné un seul centime au PSG dans ce deal.

La suite après cette publicité

Bien évidemment, il faudrait être naïf pour penser que le Real Madrid a récupéré Kylian Mbappé gratuitement. Comme il est désormais coutume pour les joueurs libres, les Merengues ont payé une grosse prime à la signature. Selon les informations de la presse espagnole et française, le montant de cette prime est estimé à 130 millions d’euros. Une somme XXL qui arrive directement dans les poches du joueur. Et dans un club avec lequel tout est calculé, il a fallu, pour la direction madrilène, activer plusieurs leviers économiques pour se l’offrir.

À lire

Real : le groupe retenu pour la tournée américaine, sans Kylian Mbappé

Une prime étalée sur 5 ans

Selon les informations du média généraliste espagnol Vozpopuli, le Real Madrid a eu recours à une importante extension des lignes de crédit pour se permettre de payer le salaire et la prime de Kylian Mbappé. En d’autres termes, sous la houlette de Florentino Perez, le Real Madrid a dû emprunter 130 millions d’euros. Une somme qui permettait d’avoir une marge de manœuvre face aux dépenses pour Kylian Mbappé, à commencer par sa présentation. Avec les difficultés liées au Covid, le club avait déjà emprunté 395 millions d’euros à la banque. Et le média espagnol explique que Florentino Perez négociait depuis janvier. Le club a d’ailleurs précisé qu’une partie de la dette du Santiago Bernabéu a commencé à être remboursée.

La suite après cette publicité

La trésorerie du club a d’ailleurs bien diminué puisqu’au 30 juin 2024, elle était estimée à 82 millions d’euros, soit le montant le plus bas du club depuis 20 ans, après une réduction de 46 millions d’euros. Concernant le cas Kylian Mbappé, Vozpopuli explique que la prime à la signature sera, en accord avec le joueur, versée sur les cinq années du contrat. Le Real Madrid espère surtout que l’arrivée de Mbappé se traduira également par une nouvelle hausse du chiffre d’affaires, tout comme la fin des travaux du nouveau Bernabeu. Kylian Mbappé a donc contraint le Real Madrid a joué aux équilibristes au niveau des finances. En plus du sporitf, Kylian Mbappé va devoir briller niveau marketing…