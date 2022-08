Mercato OL : Moussa Dembélé a pris sa décision !

La suite après cette publicité

Le sprint final du mercato est lancé. Et comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone ou encore l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais veut et doit absolument dégraisser. Les pensionnaires du Groupama Stadium, qui ne joueront pas de compétition européenne cette saison, possèdent un effectif trop riche en quantité. Certains éléments bénéficient donc d'un bon de sortie cet été. C'est le cas de tous les joueurs libres en juin 2023, soit dans une année seulement. Ils sont plusieurs dans cette situation.

On retrouve ainsi Houssem Aouar, qui veut s'en aller, Jérôme Boateng, Damien Da Silva et Moussa Dembélé. Concernant l'avant-centre lyonnais, il ne manque pas vraiment de prétendants. Comme expliqué sur notre site le 15 août dernier, Fenerbahçe, Galatasaray, l'Atlético de Madrid, la Juventus ou encore des écuries de Premier League (Fulham, Wolverhampton, Nottingham Forest, West Ham, Everton) se sont renseignés à son sujet pour cet été ou le prochain, une fois qu'il sera libre.

Une offre de prolongation refusée, l'OL s'agace

Difficile de ne pas se positionner en même temps. Car un numéro 9 avec des statistiques intéressantes (23 buts, 5 assits en 37 apparitions toutes compétitions confondues l'an dernier, ndlr), ça ne court pas les rues. Encore plus s'il est sur le marché puisque son club est ouvert à un départ. C'est ce qu'a plus ou moins fait comprendre Bruno Cheyrou, responsable du recrutement, récemment. «Soit ils prolongent, soit ils partent. Avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués», avait-il lancé sur OLTV.

Comme indiqué sur notre site, l'OL a fait une proposition de prolongation à Moussa Dembélé. Le Français l'a étudié et a décidé de la refuser comme indiqué par nos confrères de L'Equipe, qui parlent d'une offre de deux ans. Cette situation agacerait d'ailleurs en interne d'après L'Equipe, qui assure que le Français ne prolongera pas avec l'OL et devrait aller au bout de son contrat. Selon nos informations, l'offre de l'OL a été jugée inappropriée par le joueur qui préfère prendre son temps pour discuter prolongation. Affaire à suivre...