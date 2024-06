Le plan du Real Madrid et de Kylian Mbappé pour laver son image dégradée

L’arrivée de Kylian Mbappé est un coup énorme sur les plans sportifs et marketing pour le Real Madrid. Carlo Ancelotti voit ainsi débarquer un des tous meilleurs joueurs de la planète dans son vestiaire, pendant que la direction se frotte les mains en pensant à tous les sponsors que va attirer le Français et les produits dérivés qui vont être vendus.

La suite après cette publicité

Mais il ne faut pas oublier une chose : Kylian Mbappé n’a pas toujours eu la cote à Madrid. Ces dernières années, suite à ses refus de rejoindre les Merengues, il a été pris en grippe par certains supporters madrilènes, qui lui reprochaient notamment de jouer avec l’intérêt du club de la capitale espagnole pour obtenir des augmentations de salaire au PSG. Une grogne qui existe toujours chez une partie minoritaire du public madrilène, mais qui s’est globalement bien estompée.

À lire

Real Madrid : gros coup dur pour le maillot de Kylian Mbappé

Une stratégie bien établie

Et c’est, en partie, grâce à un plan de communication mené par le Real Madrid et par l’attaquant. Comme l’indique Relevo, Florentino Pérez et le joueur ont réussi à convaincre les réfractaires par diverses actions. Les sacrifices financiers importants de KM7, bien mis en avant par la presse madrilène, ont par exemple aidé à améliorer la cote de popularité du joueur, qui touchera un salaire plus que divisé par deux par rapport à ce qu’il percevait à Paris.

La suite après cette publicité

Son message en espagnol sur les réseaux sociaux, avec des photos de lui étant gamin avec un pull du Real Madrid, va aussi dans ce sens et cette volonté de montrer que le joueur est un vrai Madridista depuis tout petit. Tout comme les nombreuses publications de joueurs de l’effectif pour l’accueillir, comme s’ils voulaient convaincre les fans d’en faire de même. Les déclaration du joueur en conférence de presse mardi, remerciant Pérez et évoquant encore ce rêve qu’il avait de jouer pour la Casa Blanca, s’inscrivaient aussi dans ce plan de communication. Mais on le sait, c’est avant tout sur le terrain qu’il faudra parler !